Coronavirus , a Malpensa task force di medici a bordo degli aerei in arrivo dalla Cina

. Controlli su tutti i passeggeri in arrivo: i medici salgono a bordo dei velivoli in arrivo e controllano la temperatura corporea di tutti i passeggeri. Negli aerei in arrivo oggi nell'hub varesotto, non si sono registrati casi sospetti di Coronavirus Rafforzati i controlli e aumentato il personale medico negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa: lo ha deciso la task-force istituita dal ministero della Salute per affrontare la situazione relativa al coronavirus 2019 nCoV comparso in Cina e che si è riunita oggi, alla presenza del ministro Roberto Speranza e delle altre autorità coinvolte. Lo rende noto lo stesso ministero.