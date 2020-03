Coronavirus, i medici: in Lombardia terapie intensive al limite

Dal coordinamento delle terapie intensive della Lombardia è arrivato «un vero e proprio grido d'allarme dalla loro trincea» lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook, spiegando che seppure la regione è riuscita a fare «cose che non pensavamo possibili in così poco tempo, la linea in cui si arriverà alla incapacità del sistema di dare risposte si avvicina». Al momento sono stati creati 481 posti di terapia intensiva ma «chi è in trincea dice - ha aggiunto - che c'è il rischio di arrivare al punto di non riuscire a dare le giuste risposte». Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Marzo 2020, 19:58

