Coronavirus in Lombardia, l'sms inviato per errore ai cittadini: «A contatto con un positivo, restate in isolamento»

errore informatico», secondo la Regione Lombardia, capace di mandare nel panico per qualche ora diversi cittadini milanesi. Per sbaglio, infatti, la Ats di Milano ha inviato ad alcuni cittadini un sms in cui veniva comunicato un contatto con un paziente risultato positivo al



Questo il testo dell'sms inviato per errore dall'Ats di Milano ad alcuni cittadini: «Gentile Sig./Sig.ra, lei risulta contatto di caso di coronavirus. Le racomandiamo di rimanere isolato al suo domicilio, limitare il contatto con i conviventi e misurare la febbre ogni giorno. Se è un operatore sanitario si attenga alle indicazioni della sua Azienda». L'Ats di Milano ha poi inviato un altro sms di rettifica il giorno seguente, facendo tirare un sospiro di sollievo a tanti cittadini che, molto probabilmente, erano finiti nel panico dopo aver ricevuto quella falsa comunicazione. Non bastava essere l'epicentro dell'epidemia, ora la Lombardia è anche vittima della rivolta delle macchine. Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 14:03

