Coronavirus in Lombardia, il bollettino di sabato 9 gennaio 2021: 2.506 nuovi casi e 63 morti. A Milano città 258 contagiati

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi sabato 9 gennaio 2021. In Lombardia a fronte di 24.847 tamponi effettuati sono 2.506 i nuovi positivi (10 per cento), continuano a crescere i ricoveri, oggi sono 141 più di ieri per un totale di 3577 persone, mentre calano di 10 unità i pazienti delle terapie intensive. È quanto emerge dal quotidiano report della Regione che comunica anche 63 nuovi decessi e 1683 guariti/dimessi.

La provincia di Milano è quella con il maggior numero di nuovi positivi al coronavirus con 641 nuovi contagi di cui 258 a Milano città, seguita da Brescia con 413, Mantova con 244 e Como con 227. Segue la provincia di Monza e Brianza con 185 contagi più di ieri, Pavia con 183 e Cremona con + 139. Lecco è l'ultima provincia nell'ordine delle centinaia di nuovi contagi + 113, seguita da Varese (+87), Lodi (+73), Sondrio (+70) e Bergamo (+62).

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Gennaio 2021, 18:15

