Coronavirus in Lombardia, 182 positivi con quasi 15mila tamponi. Due i decessi

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 182 i nuovi positivi in Lombardia per una percentuale pari all'1,22 per cento su 14.808 tamponi effettuati. Lo afferma il consueto report diffuso dalla Regione in cui viene annunciato che scendono i ricoveri in terapia intensiva, due in meno di ieri, per un totale di 34, mentre aumentano i ricoverati non in terapia intensiva, oggi 294 (+11). oggi sono registrati anche due decessi, mentre aumenta di 229 il numero totale di guariti/dimessi.sono 76 in provincia di cui 47 a Milano città seguita da Pavia che oggi registra 35 nuovi casi. Estremamente distanziate le altre province: a Monza e Brianza il quotidiano report della Regione segnala 12 casi, mentre a Bergamo ne sono stati individuati 11. Numeri ancora più bassi nelle altre province: + 6 a Varese, + 5 a Mantova, + 3 a Brescia e Como + 2 a Lecco e Sondrio, un solo caso a Lodi e 0 a Cremona.