Coronavirus in Lombardia, 7.339 positivi e 57 decessi in 24 ore. A Milano città i nuovi casi sono 1.393

Coronavirus in Lombardia. I nuovi casi positivi da Coronavirus in Lombardia sono 7.339, di cui 242 «debolmente positivi» e 45 a seguito di test sierologico. A diffondere i dati è Regione Lombardia, nel consueto bollettino quotidiano sulla diffusione del Covid-19 sul territorio. Sono 53 i nuovi ricoverati in terapia intensiva, che portano il totale a 345, e 283 i nuovi pazienti ricoverati. I decessi sono 57. I guariti/dimessi sono 804 in più rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono 42.684. Sono sempre più al limite i reparti di terapia intensiva dedicati ai pazienti covid. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 53 ricoveri di persone gravi; in totale i reparti di rianimazione stanno curando 345 casi.

Nell'area milanese i casi di Coronavirus registrati oggi sono 3.211, di cui 1.393 a Milano città. A diffondere i dati è Regione Lombardia nel bollettino quotidiano sulla diffusione del Covid-19 sul territorio. Ad essere maggiormente colpite, dopo il Milanese, sono ancora le province di Varese, con 920 nuovi casi, e di Monza, con 930. A seguire Como, con 573 casi, Brescia, con 382, Pavia con 317, Sondrio con 176, Lecco con 141, Cremona con 138, Bergamo con 135 e Mantova con 105. Sotto i cento nuovi casi positivi solo la provincia di Lodi, con 93.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 18:30

