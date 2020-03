Coronavirus in Lombardia, altri 209 morti e 2.171 contagiati. Il bilancio sale a 19.884 positivi. A Milano raddoppiati i positivi: sono 1.378 i totali

Coronavirus in Lombardia: i morti sono 2.168 (209 in più di ieri), i contagiati 19.884 (2.171 in più). I ricoveri in ospedale sono182 in più, per un totale di 7.387 pazienti ospedalizzati, di cui 1006 in terapia intensiva, 82 in piu. 1.378 positivi totali a Milano, raddoppiati i casi.



L'assessore al Welfare Giulio Gallera: «La Regione Lombardia non ha mai voluto bloccare l'iniziativa dell'ospedale da campo a Bergamo. Molti presidi sono in una situazione di massima tensione. Stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti per alleggerire la fatica degli operatori per spostare i pazienti. In molti presidi ospedalieri non ci sono più letti. Siamo passati 724 a 1050 posti in terapia intensiva. Stiamo recuperando i respiratori grazie alla Protezione Civile. Il vero tema è quello del personale, abbiamo bisogno di personale. Ieri non avevamo la certezza di poter recuperare il personale per l'ospedale da campo, un presidio medico avanzato. La prudenza ci ha portato a dire che abbiamo bisogno ancora di qualche ora. Da oggi possiamo partire». Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 18:08

