Coronavirus in Lombardia, il bollettino di venerdì 26 marzo 2021: 5.077 nuovi positivi e 100 vittime

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di venerdì 26 marzo 2021. In Lombardia si contano da ieri 5.077 nuovi positivi al Covid19 e 100 vittime, secondo gli ultimi dati della Regione. Scendono in compenso i posti letto occupati nei reparti da pazienti Covid: sono 21 in meno di ieri, per un totale di 7.111.

Prosegue dunque il trend di diminuzione di ricoverati per Covid già osservato ieri, quando ci sono stati -46 posti letto occupati. In terapia intensiva sono poco più di ieri i pazienti gravi ricoverati: 848 (+3). A fronte di 60.804 tamponi processati, i nuovi positivi sono l'8,3%, in linea con ieri (8,4%). I guariti e i dimessi da ieri sono 2.400. I 100 decessi portano il totale dei morti da inizio pandemia a 30.285.

Milano e le province

Dei 5.077 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia, 1.460 sono in provincia di Milano, di cui 625 a Milano città. Un incremento superiore a quello di ieri, quando i nuovi casi erano 1.325 nell'intero territorio provinciale e 524 nel capoluogo. Seguono le province di Brescia con 696 nuovi positivi (ieri +623); di Monza e Brianza, con 548 nuovi casi (ieri +444); di Varese (+472, ieri +495) e di Como (+427, ieri +421). Supera i trecento nuovi casi la provincia di Bergamo (+317, ieri +388) e li sfiorano Mantova (+287, ieri +354) e Pavia (+262, ieri +316). Incremento a tre cifre anche nelle province di Cremona (+189, ieri +169) e Lecco (+171, ieri +197). Sotto i cento nuovi casi solo Lodi (+84, ieri +98) e Sondrio (+66, ieri +106). Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.

