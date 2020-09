Coronavirus in Lombardia, 228 nuovi casi positivi e un decesso: +5 in terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore si registrano in Lombardia 228 nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 41 'debolmente positivi' e 12 a seguito di test sierologico. Lo rende noto Regione Lombardia. Una vittima: i decessi complessivi salgono a 16.870. Sale di cinque unità il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva. Stesso aumento anche tra i ricoveri in altri reparti. La provincia con più casi è quella di Milano con 80 contagiati di cui 50 in città.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 17:36

