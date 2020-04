Coronavirus, in Lombardia i contagiati superano quota 70 mila. Altri 200 decessi ma calano ancora le terapie intensive

Coronavirus, i numeri della Lombardia. Sono 70.165 i positivi al Coronavirus in Lombardia, 1073 in più di ieri. I decessi sono arrivati a 12.940 (+200), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono scesi sotto quota 800: sono infatti 790 (-27). I ricoverati Covid negli altri reparti sono invece 9.192 (cinquecento meno di ieri).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 17:56

l'assessore alla Protezione civile della Lombardia Pietro Foroni così ha commentato i dati sul dimezzamento in 20 giorni dei ricoverati in terapia intensiva per Covid. «Il 3 aprile eravamo al picco con quasi 1.400 ricoverati in, oggi siamo».