Coronavirus in Lombardia: 7280 positivi, 1489 più di ieri. In terapia intensiva 560 pazienti. Gallera: «E' un dato che preoccupa»

Cresce il numero dei contagiati in Lombardia. «I positivi in Lombardia sono 7280, con una crescita molto ampia di 1489 ma ieri avevamo segnalato una crescita solo di 300 positivi dovuta al fatto che molti tamponi sono arrivati in serata».». Lo ha detto l'assessore al welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in diretta si Facebook. «Gli ospedalizzati sono 3852, e il dato è in crescita costante non esponenziale». «Aumentano i dimessi - aggiunge Gallera - ma non abbiamo ancora il dato definitivo»



La cosa che preoccupa di più è il dato che riguarda le terapie intensive, sempre più sotto pressione. Le persone ricoverate in terapia intensiva in Lombardia per il coronavirus «sono 560, 94 in piu' rispetto a ieri. Questo e' sicuramente il dato piu' preoccupante». Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, parlando dell'emergenza coronavirus in un video su Facebook. "La terapia intensiva e' sempre piu' sotto stress, i posti oggi disponibili per pazienti di coronavirus sono 610. Ogni giorno ci alziamo e cerchiamo di aprire posti in terapia intensiva", ha concluso Gallera Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Marzo 2020, 18:22

