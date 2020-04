Coronavirus Lombardia: 203 morti, 1366 guariti. In calo i ricoverati in terapia intensiva. Contagio a Milano non molla

Mentre ieri il calo si era fermato a -21. I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere ma non in terapia intensiva sono 9.805 (-333, contro -204 ieri). Crescono i tamponi trovati a 277.197 (+6.711) mentre i cittadini guariti sono in tutti 3.023 (+545).

Non molla il contagio da Coronavirus nella provincia di Milano dove i positivi sono 16.520 con un aumento di 408, un centinaio più dei 287 di ieri , secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia. In città i contagiati sono 6.955, con un aumento di 246. I nuovi contagi a Cremona sono stati 150, per un totale di 5.641, mentre meno di cento in tutte le altre Provincia: 74 a Brescia (12.078) e 50 a Bergamo (10.788 ).