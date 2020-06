Coronavirus in Lombardia: 36 deceduti e 216 nuove diagnosi. Si ferma il trend decrescente delle terapie intensive

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus in Lombardia: sono 36 le persone morte ieri per Covid in Lombardia dove, dall'inizio della pandemia, si sono registrate 16.516 vittime. Lo rende noto la Regione. Sempre ieri sono stati fatti, di cui 54 dopo il test sierologico, con una percentuale dell'1,9%. Fra i casi positivi di oggi, spiega l'assessore Gallera, «11 riguardano gli ospiti nelle RSA e 5 gli operatori sanitari». Le persone, una più di ieri, quelle non in intensiva 1.673 (-123).Milano 24.018 (+52) di cui 10.208 (+18) a Milano cittàBergamo 14.033 (+55)Brescia 15.394 (+41)Como 4.035 (+12)Cremona 6.568 (+3)Lecco 2.808 (+4)Lodi 3.552 (0)Mantova 3.425 (+1)Monza e Brianza 5.712 (+6)Pavia 5.526 (+12)Sondrio 1.554 (+12)Varese 3.842 (+13)