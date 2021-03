Coronavirus in Lombardia, il bollettino di lunedì 8 marzo 2021: 2.301 nuovi casi e 52 morti . A Milano e provincia +676 casi

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di lunedì 8 marzo 2021. Sono 2.301 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, di cui 92 “debolmente positivi”. I tamponi effettuati sono stati 22.996, con un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 10%. I morti sono stati 52, per un totale dall'inizio della pandemia di 28.790.

Sono 5.200 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, 142 in più di ieri. Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 597 persone, in aumento di 24 da ieri. Secondo i dati della Regione Lombardia, i guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 4.328.

In Lombardia è Milano la provincia con il maggior numero di nuovi positivi al Covid, con 676 casi, di cui 230 a Milano città. Seguono le province di Brescia (+485) e Monza e Brianza con 309 nuovi casi.

Aumenti a tre cifre anche per Bergamo (+199) e Como (+152). Aumenti più contenuti per Varese (+85), Cremona (+84), Sondrio (+65), Lecco (+63), Mantova (+62), Pavia (+43) e Lodi (+36). Lo riporta il consueto bollettino della Regione Lombardia.

