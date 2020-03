Sono 16.220 le persone risultate positive al Coronavirus in Lombardia, 1.971 più di ieri. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook, aggiungendo i ricoverati in ospedale sono 6.953 (+782), in terapia intensiva 879 (+56), mentre il numero dei decessi è 1.640 (220 in più rispetto un ieri). In totale i posti in terapia intensiva per pazienti Covid ora sono 1030.

«Ibuprofene vietato senza sentire medico»: l'appello dell'Oms per il coronavirus

È la provincia di Bergamo la più colpita dal coronavirus, con 3993 persone contagiate, 233 in più di ieri: lo ha segnalato il mandato Gallera in diretta su facebook. Segue la provincia di Brescia con 3300 positivi, 382 casi in più di ieri. A Milano i covid positivi sono 2326, 343 più di ieri, «una crescita lieve ma costante». A Cremona sono 2073, 193 in più di ieri, mentre a Lodi sono 1418, in crescita da 50. Ieri 48 pazienti sono stati portati dagli ospedali di Bergamo, Brescia e Melzo e alcune strutture del privato accreditato.

Da domani ci saranno «16 nuovi posti di terapia intensiva all'ospedale San Carlo, e molti sono pronti pronti tra meno di 7 giorni» l'assessore al Welfare lo ha scritto sulla sua pagina Facebook, mostrando alcune immagini. «Lì, dove fino a ieri abbiamo ricevuto le riparazioni di degenza, oggi ci sono gli operai che collegati - ha aggiunto -. Ho portato personalmente il ringraziamento al direttore generale dell'ASST Santi Paolo e Carlo Matteo Stocco, al suo staff, ai medici e infermieri, operatori e operai ».

