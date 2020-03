Coronavirus, il bollettino della Lombardia: 468 morti, 135 in più rispetto a ieri

CORONAVIRUS, I DATI AGGIORNATI IN ITALIA

L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, nel corso della quotidiana conferenza stampa per fare il punto sul Coronavirus ha annunciato che «il totale dei casi positivi di oggi è 5791, con un aumento moderato che potrebbe essere dovuto solo alla tempistica dell'arrivo dei tamponi. Il numero dei ricoverati è 3319, 505 in più rispetto a ieri mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 466, mentre sono 896 le persone dimesse. Cresce purtroppo il numero dei decessi salito a 468 con un incremento di 135».

