A Milano le persone positive al coronavirus sono 5.368, in aumento di 262 unità rispetto a ieri. Nell'intera provincia i contagiati sono 13.268, in crescita di 520. Il dato, ha sottolineato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, «è il doppio rispetto a ieri, quindi non bisogna scherzare, bisogna stare a casa e non c'è bisogno di andare a fare la spesa. La situazione di Milano necessita sempre di una maggiore attenzione, perché la linea un giorno scende e un giorno sale e non c'è una netta riduzione dei contagi». A Brescia i positivi sono 10.599 (+230), a Bergamo 10.258 (+107), a Cremona 4.658 (+96), a Monza e Brianza 3.575 (+151), a Pavia 3.049 (+86), a Lodi 2.472 (+53), a Mantova 2.411 (+56), a Lecco 1.860 (+22), a Como 1.825 (+139), a Varese (1.633 (+44) e a Sondrio 684 (+23).

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Aprile 2020, 18:03

