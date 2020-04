Sono 1.246 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Lombardia, meno rispetto a ieri quando l'aumento fu di 1.388 persone. Sono invece 216 i morti in un giorno. Scende ancora il dato relativo alle terapie intensive, sceso a 1.202 (-34). Sono invece 81 in più i ricoverati con sintomi, passati da 11.796 a 11.877 .



Coronavirus in Italia, i dati aggiornati di vittime e contagi in diretta 574 i guariti. A Milano 127 nuovi casi di Covid-19. , meno rispetto a ieri quando l'aumento fu di 1.388 persone. Sono invece 216 iin un giorno. Scende ancora il dato relativo alle terapie intensive, sceso a 1.202 (-34).

Nelle ultime 24 ore in Lombardia «abbiamo avuto un totale 1246 positivi in ​​più , arrivando a 56.048 ». Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, in diretta streaming per fare il consueto punto quotidiano sull'emergenza coronavirus. «Il dato giornaliero è leggermente più basso di quello di ieri, ma ricordiamo che va valutato nell'arco di 4-5 giorni», ha aggiunto.

In Lombardia «abbiamo un dato importante con i ricoveri nelle terapie intensive che diminuiscono di 34 unità (da 1.236 a 1.202) mentre il dato più brutto, quello dei decessi, segna +216 rispetto a ieri (10.238 in totale) ». ha spiegato Sala durante la diretta streaming per il consueto punto quotidiano sull'emergenza coronavirus. Sui decessi il vicepresidente ha aggiunto: «Sono meno di quelli di ieri, ma ancora tanti».

I DATI DI TUTTE LE REGIONI

I dati della Protezione civile emergono che sono 29.530 i malati in Lombardia (456 in più rispetto a ieri), 13.350 in Emilia -Romagna (+92), 10.647 in Veneto (+198), 11.576 in Piemonte (+240), 3.316 nelle Marche (-85), 5.822 in Toscana (+119), 3.301 in Liguria (+48), 3.633 nel Lazio (+101), 2.963 in Campania (+90), 1.398 in Friuli Venezia Giulia (+8), 1.994 in Trentino (+16), 1.317 in provincia di Bolzano (+2), 2.336 in Puglia (+35), 1.967 in Sicilia (+25), 1.635 in Abruzzo (+69), 752 in Umbria (-40), 602 in Valle d'Aosta (-7), 876 in Sardegna (+0), 786 in Calabria (+21), 193 in Molise (+4), 279 in Basilicata (+4). Quanto alle vittime, se ne registrano 10.238 in Lombardia (+216), 2.397 in Emilia-Romagna (+81), 793 in Veneto (+37), 1.532 in Piemonte (+78), 682 nelle Marche (+13), 454 in Toscana (+46), 709 in Liguria (+27), 231 in Campania (+4), 263 nel Lazio (+10), 179 in Friuli Venezia Giulia (+8), 238 in Puglia (+13), 191 in provincia di Bolzano (+4), 148 in Sicilia (+10), 198 in Abruzzo (+4), 52 in Umbria (+1), 107 in Valle d'Aosta (+2), 275 in Trentino (+7), 65 in Calabria (+4), 69 in Sardegna (+5), 13 in Molise (+0), 15 in Basilicata (+0). I tamponi complessivi sono 906.864, oltre 53mila più di ieri. Degli oltre 906mila tamponi circa 453mila sono stati trovati in Lombardia , Emilia-Romagna e Veneto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2020, 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA