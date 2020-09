Coronavirus, in Lombardia 2 morti e 237 nuovi positivi (89 a Milano). Quattro province sotto i 10 casi

Coronavirus, i dati della Lombardia di oggi 2 settembre comunicati dalla Regione sui suoi canali ufficiali: a fronte di 17.082 tamponi effettuati i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 237, con due decessi. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all'1,38%, si legge nella nota della Regione. I guariti e dimessi nell'ultimo giorno sono 39: 22 i malati in terapia intensiva (+1), 220 negli altri reparti (+8).



Dei 237 nuovi casi, 37 sono debolmente positivi, 10 sono stati riscontrati a seguito di test sierologici. Per quanto riguarda le singole province, 89 nuovi positivi a Milano (di cui 57 in città), 28 a Brescia, 25 a Bergamo, 24 a Monza e Brianza, 14 a Varese, 11 a Lecco, Como e Pavia, 9 a Cremona, 5 a Mantova e 1 a Lodi. Nessun caso a Sondrio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 16:59

