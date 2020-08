Coronavirus, in Lombardia 3 morti e 25 nuovi positivi. Salgono i ricoverati in altri reparti

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Agosto 2020, 17:19

i dati dellaaggiornati ad oggi, comunicati dalla Regione sulla pagina Facebook ufficiale. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Lombardiae 4 riscontrati a seguito di test sierologici: i, con il numero delle vittime che sale a 16.818 dall'inizio della pandemia. Salgono i ricoverati in altri reparti (162, 9 in più rispetto a ieri), mentre restano 9 i malati in terapia intensiva, stesso numero di ieri.Il numero dei tamponi sale a 1.320.427 (4.208 nell'ultimo giorno), mentre sale anche il numero di guariti e dimessi, 48 nelle ultime 24 ore, col numero che sale a 73.724. Su 12 province ben 8 sono a contagio zero, mentre solo Milano è in doppia cifra per quanto riguarda i nuovi positivi (+12, di cui 4 in città). 5 nuovi casi a Brescia, 4 a Bergamo, 3 a Monza e Brianza, nessun nuovo caso in tutte le altre.