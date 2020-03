È salito in maniera considerevole il numero dei decessi per coronavirus in Lombardia: il totale delle vittime è di 5.402, con un aumento di 541 in un solo giorno , di poco inferiore alla cifra massima di 546 raggiunta sabato 21 marzo. Sono i dati resi noti dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera . Ieri i decessi erano stati 387, l'altro ieri 296.

È in lieve calo il numero relativo ai nuovi contagiati in Lombardia: secondo quanto reso noto dall'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera , i positivi in ​​regione sono 37.298, con una crescita di 2.409 in un giorno, mentre ieri era stata di 2.543. Calano anche i ricoveri: i nuovi accessi nei reparti non di terapia intensiva sono 456 per un totale di 11.137, mentre ieri erano stati 655. Sono 29 i nuovi ricoverati in terapia intensiva.



I DATI DELLE PROVINCE

È la provincia di Bergamo la più colpita dal coronavirus in Lombardia mentre calano i nuovi contagi a Milano, dove ieri è un'edizione forte: sono i dati resi noti dall'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera . A Milano e provincia il numero totale dei positivi è 7469, con una crescita di 547 nuovi casi rispetto a ieri, quando invece la crescita era stata di 848 nuovi casi. A Bergamo i positivi al coronavirus sono 8060, con un aumento di 602 casi, mentre è stabile l'altra zona molto colpita in Lombardia, cioè Brescia e la sua provincia dove i nuovi casi sono 374.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 18:14

