Coronavirus in Lombardia, 21 morti e 98 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Coronavirus, 30 morti e 201 casi positivi in più: 98 solo in Lombardia. Meno di mille i ricoverati con sintomi​

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 18:39

, di cui 30 a seguito di test sierologici e 36 debolmente positivi. I morti aumentano di 21, per un totale di 16.671 decessi registrati in Regione dall'inizio dell'emergenza Covid-19. E' quanto si legge nel bollettino diffuso oggi. I tamponi effettuati sono 9.440, per complessivi 1.054.415. I guariti/dimessi sono 188 in più per un totale di 67.610 (65.267 guariti e 2.343 dimessi); i ricoveri in terapia intensiva restano stabili a 41, mentre calano a 241 (-36) i ricoverati non in terapia intensiva.a Milano 28, di cui 17 a Milano città; a Bergamo 23, a Brescia 9, a Como 4, a Cremona 5, a Lecco 2, a Lodi 3, a Mantova 5, a Monza e Brianza 2, a Pavia 3, a Sondrio 2, a Varese 5.