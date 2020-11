Coronavirus, in Lombardia 46 decessi e 5.278 nuovi positivi: mille sono a Milano

Sono 5.278 i nuovi positivi in Lombardia, con 24.087 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 21,9%, in leggera crescita rispetto a ieri (21,7%). A comunicarlo è la Regione Lombardia nel quotidiano bollettino sulla diffusione del Coronavirus sul territorio.

I nuovi ricoveri in terapia intensiva sono 17, che portano il numero totale a 435, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 160 in più rispetto a ieri, per un totale di 4.406. I decessi sono 46 in più rispetto a 24 ore fa e i tamponi effettuati 24.087. I guariti/dimessi sono 889.

Sono 2.242 i nuovi positivi nella provincia di Milano, di cui 1.025 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo i nuovi positivi sono 147, a Brescia 251, a Como 733, a Cremona 10, a Lecco 197, a Lodi 29, a Mantova 9, a Pavia 89 e a Sondrio 13. Restano alti i numeri nelle province di Monza e Brianza (+879) e Varese (+486).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 18:40

