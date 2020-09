Coronavirus in Lombardia, dieci decessi e 229 nuovi casi positivi: solo otto contagiati a Milano

Sono stati dieci i decessi per coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore per un totale di 16.935 morti. Secondo i dati della regione sono invece stati 229 i nuovi casi positivi a fronte di 21.369 tamponi effettuati (totale complessivo: 2.012.281). Dei 229 nuovi casi 32 'sono debolmente positivi' e 11 a seguito di test sierologico. In terapia intensiva sono presenti 31 pazienti (-2 rispetto a ieri) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 303



Ieri in Lombardia non si erano registrati decessi per via del Covid-19. Per quanto riguarda i 229 nuovi casi, in provincia di Milano sono stati 53, di cui 8 a Milano città; a Bergamo 15; a Brescia: 23, a Como 1. Zero a Cremona, a Lecco 2, a Lodi 5, a Mantova 1, in Monza e Brianza 22 e a Pavia, infine , 13. Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA