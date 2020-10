Coronavirus, in Lombardia riesplodono i contagi: 1.844 nuovi positivi, oltre mille casi in più a Milano

Coronavirus, è ancora boom di casi in Lombardia. Il bollettino di oggi 14 ottobre diffuso dalla regione vede un numero enorme di nuovi positivi, ben 1.844, di cui 1.032 a Milano (504 in città), con 17 morti. I tamponi effettuati sono stati 29.048. Il totale delle vittime da Covid-19 in Lombardia supera i 17mila (17.011).

Leggi anche > Coronavirus in Italia, record di nuovi positivi: sono 7.332, mai così tanti in un solo giorno

I dimessi e guariti aumentano di 865 unità (84.415 il totale). Dei 1.844 nuovi positivi di oggi 189 sono debolmente positivi e 13 sono stati riscontrati a seguito di test sierologici. Per quanto riguarda le singole province, 1.032 casi a Milano (504 in città), 150 a Monza-Brianza, 110 a Varese, 101 a Pavia, 81 a Brescia, 67 a Como, 46 a Bergamo, 42 a Mantova, 30 a Cremona, 29 a Lecco, 23 a Lodi e 14 a Sondrio.

Leggi anche > Boom di casi in Puglia: oggi 315 nuovi positivi. È il dato più alto dall'inizio della pandemia

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA