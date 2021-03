Coronavirus in Lombardia, il bollettino di domenica 14 marzo 2021: 4334 nuovi casi e 61 morti

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di domenica 14 marzo 2021: sono 4334 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, su 33.593 tamponi. In un giorno si registrano anche 61 nuovi decessi e 1279 guariti.

Continua a crescere il numero di persone ricoverate: in terapia intensiva sono 714, 20 più di ieri; nei reparti ordinari 6077, 29 in più rispetto a 24 ore fa. I nuovi casi di Covid-19 nel milanese sono 1231 di cui 515 a Milano città. La seconda provincia lombarda più colpita è Brescia con 1048 nuovi casi, seguita da Monza e Brianza (+517), Mantova (+286), Bergamo (+276), Pavia (+227), Como (+216), Cremona (+191), Lecco (+91), Varese (+87), Lodi (+73) e Sondrio (+14).

Gli attuali positivi in Lombardia sono 97.847, di cui 90.696 in isolamento, 6077 ricoverati e 714 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 667.038 casi, con 29.220 deceduti e 540.331 guariti.

