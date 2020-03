Coronavirus in Lombardia, Fontana: «Progressione non è più esponenziale. Ospedale oerativo in 7-8 giorni»

Voucher fino a 15 mila euro alle imprese lombarde per l'adozione di un piano aziendale di smart working nel periodo dell'emergenza Coronavirus. È quanto prevede la delibera approvata oggi dalla Regione Lombardia che stanzia a questo scopo 4,5 milioni di euro. «In considerazione dell'emergenza sanitaria scatenata dalla pandemia Covid-19 e delle stringenti misure richieste a cittadini e imprese abbiamo deciso di modificare l'intervento già previsto da Regione Lombardia per aiutare le aziende che hanno dovuto riorganizzare il lavoro dei propri dipendenti tramite smart working» spiegano il presidente della Regione Attilio Fontana e l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli.



Le risorse messe a disposizione dalla Regione Lombardia «sono finanziamenti a fondo perduto», sottolineano Fontana e Rizzoli. Potranno presentare domanda di contributo i datori di lavoro con almeno 3 dipendenti non ancora in possesso di un piano di smart working. Alle imprese che non hanno ancora adottato un piano di 'lavoro agilè - spiega una nota della Regione - sarà messo a disposizione un voucher (valore massimo 15.000 euro) per la fruizione di servizi di consulenza, formazione, avvio e monitoraggio di un progetto pilota, finalizzati all'adozione del piano di smart working e del relativo accordo aziendale. Alle imprese sarà messo a disposizione anche un voucher fino a 7.500 euro per l'acquisto di strumenti tecnologici (hardware e software) finalizzati all'implementazione del piano di smart working. Sono riconosciute ammissibili le spese effettuate a partire dal 25 febbraio 2020. Le domande dovranno essere inviate tramite la piattaforma informatica BandiOnLine.



CON RESPIRATORI OSPEDALE IN 7-8 GIORNI Se si troveranno i respiratori per i letti di terapia intensiva, il nuovo ospedale in Fiera a Milano «potrebbe essere operativo in 7-8 giorni»: lo ha ribadito il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. «Stiamo andando avanti nel tentativo di realizzare il nuovo ospedale - ha spiegato nel consueto punto stampa davanti alla Regione - stiamo parlando con tanti possibili fornitori di questi benedetti respiratori. Oggi incontro Bertolaso con cui faremo il punto della situazione parlando del nuovo ospedale, dato che è il suo specifico incarico darci una grande mano per realizzarlo».



PROGRESSIONE NON PIÙ ESPONENZIALE «Si può iniziare a dire che forse non c'è più quella progressione violenta che c'era nei giorni scorsi, è ancora in progressione ma non più esponenziale il che moderatamente ci fa piacere»: è quanto ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Fontana ha spiegato che «bisognerà aspettare ancora 3-4 giorni per capire se i numeri possono iniziare a darci ragione», sottolineando che «l'unico mezzo per arrivare alla soluzione è impedire che il virus continui a circolare». Per il governatore lombardo, «è chiaro che più misure restrittive ci sono, prima si arriva alla conclusione» e «se si chiude con ancora maggiore vigore, ci sono più possibilità che si rallentino i tempi di circolazione del virus», che «gira, è girato nelle scorse settimane, ed è possibile che arrivi anche a Milano» Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA