Coronavirus in Lombardia, Fontana: «Chiederemo al Cts di valutare dad per le superiori e restrizioni alla movida»

Coronavirus in Lombardia, Attilio Fontana annuncia nuove possibili restrizioni dopo l'incontro con sindaci e prefetti della Regione. «Proporremo le nuove misure al Cts, il primo obiettivo è ridurre l'affollamento sui mezzi di trasporto pubblico e una didattica a distanza parziale, con un'alternanza dad-lezioni in presenza per le scuole superiori», ha spiegato il 'governatore' lombardo.



«Chiederemo anche alle università di insistere sulla didattica a distanza, ad eccezione di matricole e specializzandi. Non dobbiamo aumentare le corse del trasporto pubblico, dobbiamo cercare di ridurre l'affluenza» - ha spiegato Attilio Fontana - «Inoltre chiederemo di sospendere le gare per gli atleti non professionisti, di favorire lo smart-working, di ridurre ancora gli orari della movida rispetto al Dpcm e di valutare la riduzione del pubblico nei palazzetti».





Una stretta dovrebbe arrivare anche per sale bingo e sale giochi e sul consumo di bevande sul suolo pubblico. «Le nuove misure non saranno drammatiche. Chiederemo maggiori controlli sulla movida» - ha spiegato il presidente di Regione Lombardia - «Sono meno preoccupato rispetto a marzo-aprile, siamo più attrezzati sia con le strutture che con le cure».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 16:22

