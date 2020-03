Coronavirus in Lombardia, altri 209 morti e 2.171 contagi. A Milano raddoppiati i positivi: sono 1.378 i totali. Fontana a Conte: «Chiuderemo tutto»

Coronavirus in Lombardia: i morti sono 2.168 (209 in più di ieri), i contagiati 19.884 (2.171 in più). I ricoveri in ospedale sono182 in più, per un totale di 7.387 pazienti ospedalizzati, di cui 1006 in terapia intensiva, 82 in piu. 1.378 positivi totali a Milano, raddoppiati i casi.



L'assessore al Welfare Giulio Gallera: «La Regione Lombardia non ha mai voluto bloccare l'iniziativa dell'ospedale da campo a Bergamo. Molti presidi sono in una situazione di massima tensione. Stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti per alleggerire la fatica degli operatori per spostare i pazienti. In molti presidi ospedalieri non ci sono più letti. Siamo passati 724 a 1050 posti in terapia intensiva. Stiamo recuperando i respiratori grazie alla Protezione Civile. Il vero tema è quello del personale, abbiamo bisogno di personale. Ieri non avevamo la certezza di poter recuperare il personale per l'ospedale da campo, un presidio medico avanzato. La prudenza ci ha portato a dire che abbiamo bisogno ancora di qualche ora. Da oggi possiamo partire».



In serata è con una telefonata al premier Giuseppe Conte che Attilio Fontana, il presidente della Lombardia, ora chiede di chiudere uffici e cantieri e di schierare l'Esercito per le strade per fermare gli spostamenti. «Chiusura degli studi professionali e degli uffici pubblici, salvo per le attività indifferibili. Fermo dei cantieri. E, ancora, un'ulteriore limitazione delle attività commerciali». Oltre all'impiego dell'Esercito sono queste le ulteriori richieste avanzate al governo dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in una telefonata con il premier Giuseppe Conte. «Un colloquio - ha spiegato Fontana - nel quale ho ancora una volta rappresentato al presidente del Consiglio la situazione sempre più grave che sta vivendo la Lombardia». «Ci - aggiorneremo - ha concluso il governatore - nelle prossime ore per capire se e in quale direzione il Governo vorrà muoversi». Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 21:27

