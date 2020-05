Coronavirus in Lombardia: 95 morti nelle ultime 24 ore, sono 500 i nuovi positivi. Migliora ancora la situazione nelle terapie intensive

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 17:53

Coronavirus in Lombardia: i dati di oggi martedì 5 maggio. Continua il trend in discesa dei prinicipali indicatori di diffusione dell'epidemia di Covid-19. Secondo i dati resi noti oggi dalla Regione, i decessi nella regione sono ancora sotto le 100 unità: 95. I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore, invece, sono 500. Continua a migliorare la situazione nelle terapie intensive: ad oggi sono 509 (23 meno di ieri) i malati ricoverati con supporto respiratatorio. Sono invece 6201 i pazienti ricoverati con sintomi in Ospedale, ovvero 213 meno di ieriLA SITUAZIONE PROVINCIA PER PROVINCIA RAFFRONTATA CON I GIORNI PRECEDENTIBG: 11.550 (+12)ieri: 11.538 (+85)l’altro ieri: 11.453 (+59)BS: 13.168 (+46)ieri: 13.122 (+94)l’altro ieri: 13.028 (+29)CO: 3.364 (+32)ieri: 3.332 (+19)l’altro ieri: 3.313 (+20)CR: 6.130 (+21)ieri: 6.109 (+3)l’altro ieri: 6.106 (+18)LC: 2.371 (+11)ieri: 2.360 (+16)l’altro ieri: 2.344 (+54)LO: 3.114 (+52)ieri: 3.062 (+15)l’altro ieri: 3.047 (+30)MB: 4.881 (+31)ieri: 4.850 (+27)l’altro ieri: 4.823 (+78)MI: 20.398 (+144) di cui 8.589 (+50) a Milano cittàieri: 20.254 (+186) di cui 8.539 (+48) a Milano cittàl’altro ieri: 20.068 (+118) di cui 8.491 (+41) a Milano cittàMN: 3.215 (+14)ieri: 3.201 (+2)l’altro ieri: 3.199 (+5)PV: 4.551 (+29)ieri: 4.522 (+32)l’altro ieri: 4.490 (+34)SO: 1.223 (+13)ieri: 1.210 (+29)l’altro ieri: 1.181 (0=)VA: 2.891 (+53)ieri: 2.838 (+55)l’altro ieri: 2.783 (+68)