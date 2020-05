Coronavirus in Lombardia, 462 positivi e 54 morti nelle ultime 24 ore. Boom a Bergamo. Crescono anche i guariti

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 18:32

È tornato a crescere il numero dei positivi in Lombardia, così come quello dei tamponi:per un totale di 85.481 in regione, con 14.918 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano stati 175 con 5.078 tamponi, l'altro ieri 326 con 11.809 tamponi. Continua a diminuire il numero dei ricoverati in terapia intensiva (244, -8) e negli altri reparti (4.426, -56).Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.Bergamo 12.607 (+144), Brescia 14.199 (+41 ), Como 3.646 (+13), Cremona 6.335 (+12 ), Lecco 2.687 (+39), Lodi 3.369 (+16), Monza e Brianza 5.338 (+42 ), Milano 22.324 (+102), Mantova 3.294 (+3), Pavia 5.047 (+25), Sondrio 1.378 (+9), Varese 3.401 (+9)