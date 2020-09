Coronavirus in Lombardia, due decessi e 176 nuovi positivi con quasi 20mila tamponi: 46 casi a Milano

Con un alto numero di tamponi effettuati (19.399), sono 176 i casi positivi in Lombardia per una percentuale pari allo 0,9%, in calo rispetto a ieri (1.57%). Sono due i decessi per un totale di 16.903 morti in regione dall'inizio della pandemia. Un ricovero in più sia in terapia intensiva: (29 in totale), sia negli altri reparti (263). Resta sempre quella di Milano la provincia più colpita con 90 nuovi positivi, di cui 46 a Milano città, seguita da quella di Monza e Brianza (20) e Brescia (16).



È sempre la provincia di Milano in Lombardia la città dove si registra il maggior numero di nuovi contagi. Sono 90, di cui 46 a Milano città. Seguono Monza, con 20 positivi, e Brescia, con 16. Bene Bergamo, che registra 4 nuovi casi e Lecco, dove sono 7. A Como i contagi rilevati sono 2, a Cremona e Lodi 3; a Mantova e Pavia sono 7, a Sondrio c'è un solo nuovo caso, a Varese 6. Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 17:28

