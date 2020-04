Coronavirus in Lombardia, 231 morti e 941 nuovi positivi. In terapia intensiva 42 persone in meno

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 18:21

, il: sono 941 casi di positività in più rispetto a ieri (ieri erano 827), su 10.706 tamponi effettuati, mentre i nuovi decessi sono 231 (ieri erano 235). I decessi salgono dunque a 11608. Calano le terapie intensive: 1032 i malati, con un calo di 42 unità rispetto alle 24 ore precedenti (ieri il calo era stato di 48). Il totale dei positivi è di 63094: i ricoverati sono 11.356, 687 meno di ieri, i dimessi 18.396 contro i 17855 di ieri.La provincia con un aumento più alto di positivi è Milano con 277 nuovi casi (e un totale di 14.952), di cui 102 in città (6.160 in totale). A Brescia i contagiati sono 11.355 (+168), a Bergamo 10.518 (+45) mentre sono stati solo 5 in casi a Sondrio e 4 nel Lecchese.