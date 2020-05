Coronavirus in Lombardia, 159 positivi e 22 morti nelle ultime 24 ore. I guariti sono 875

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 18:02

Cala ancora il numero degli attualmente positivi: -738 su un totale di 24.447 mentre sonosu 9.176 tamponi effettuati. Lo riporta la Regione Lombardia secondo cui diminuiscono anche le terapie intensive, -13 per un totale di 183 pazienti, e i ricoveri, -99 per un totale di 3.622.(in tutto 15.896),in più rispetto a lunedì (47.044 in tutto).I casi del Covid-19 nelle province della Lombardia:12.977 (+23),: 14.489 (+10),: 3.785 (+25),: 6.400 (+4),: 2.724 (0): 3.412 (+6),: 5.460 (0),: 22.764 (+38) di cui 9.638 (+14) a Milano città,: 3.327 (+7),: 5.229 (+23),: 1.429 (+3),: 3.520 (+9).