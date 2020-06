Coronavirus in Lombardia, 143 nuovi casi e 9 deceduti. Le terapie intensive continuano a svuotarsi

Coronavirus in Lombardia: sono altre 143 le nuove diagnosi di Covid 19 comunicate pochi minuti fa dalla Regione guidata da Attilio Fontana, con circa 7mila tamponi effettuati. I deceduti, invece, sono nove. Bene anche le terapie intensive, che continuano a svuotarsi, passando in un solo giorno da 94 a 69, diminuendo quindi di ben 25 unità in sole 24 ore. Sono ormai meno di 70 quindi i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Un altro piccolo traguardo. Bene anche la situazione dei pazienti ricoverati con sintomi che scendono di 116 unità, attestandosi a 1902 malati ricoverati. Rimane alto il numero degli attualmente positivi, che si attesta ancora oltre le 15mila unità.



I DATI NEL DETTAGLIO



tamponi effettuati: 7.044, totale complessivo: 906.322

attualmente positivi: 15.233 (-743)

totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 92.060

i nuovi casi positivi: 143 (di cui 54 a seguito di test sierologici)

la percentuale fra test effettuati e casi positivi è pari al 2%

i guariti/dimessi: 877, totale 60.361

in terapia intensiva: 69 (-25)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1902 (-116)

i decessi: 9, totale complessivo: 16466



Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 18:44

