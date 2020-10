Coronavirus Lombardia, 324 positivi in 24 ore e 5 decessi

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 18:30

In Lombardia un numero molto alto di tamponi porta a rilevare 324 persone positive al Covid19, in aumento rispetto alla media dei giorni scorsi, ma sempre intorno all'1,3% dei test analizzati, che nelle ultime 24 ore sono stati 24.691. Sono cinque i decessi di oggi nella regione. Dei 324 nuovi contagi, 49 sono 'debolmente positivì e 7 lo sono a seguito di test sierologico. I guariti e i dimessi sono 212 in più rispetto a ieri. Scendono i ricoveri: sono 8 in meno per un totale di 298 posti occupati negli ospedali. I pazienti Covid in terapia intensiva sono 35, uno in più di ieri.secondo i dati della Regione, Milano conta 168 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, di cui 110 a Milano città. La seconda città per nuovi positivi è sempre Varese (39), seguita da Brescia (25) e Monza (22). A Bergamo sono stati rilevati 18 positivi al Covid19, a Como 9, a Cremona 1, a Lecco 1, a Lodi 8, a Mantova 5 e a Pavia 20. Un solo caso a Sondrio.