Coronavirus in Lombardia, il bollettino di venerdì 26 febbraio 2021: 4.557 nuovi positivi e 48 decessi in 24 ore

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi venerdì 26 febbraio. Sono ancora in crescita i contagi in Lombardia e un tampone su dieci è positivo. A fronte di 46.725 tamponi, sono stati rilevati 4.557 nuovi casi di Covid19 (ieri +4.243): il tasso di positivi sale al 9,7% dall'8,2%. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 48 (28.275 totali). I guariti e i dimessi dagli ospedali sono 1.071. In terapia intensiva, a fronte di 38 nuovi ingressi da ieri, ci sono 416 posti letto occupati (+9). I ricoveri in altri reparti aumentano di 10 unità per un totale di 4.034 pazienti Covid.

Le province. Secondo il quotidiano bollettino diffuso dalla Regione Lombardia, Milano continua a essere la provincia con il maggior numero di nuovi positivi al coronavirus: sono infatti 1.145 di cui 457 a Milano città, seguiti dai 918 di Brescia, dai 505 di Monza e Brianza e dai 365 di Varese. Segue Bergamo con 358 nuovi casi, Como con 289, Pavia 220 e Lecco 197. Mantova registra invece 180 casi più di ieri, Cremona 149, Sondrio 78 e Lodi 51.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 19:00

