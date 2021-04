Coronavirus in Lombardia, il bollettino di sabato 10 aprile 2021: 2.974 nuovi casi e 81 morti

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi sabato 10 aprile 2021. Sono 2.974 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia su 53.133 tamponi eseguiti. Degli 824 attualmente ricoverati, 21 sono nuovi ingressi. I decessi sono 81, per un totale di 31.676 vittime da inizio pandemia.

Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 10 aprile 2021: 17.567 nuovi casi e 344 morti. Vaccino, fino a oggi 12,5 milioni di dosi

Per nuovi contagi è sempre Milano la provincia più colpita della Lombardia, con 785 casi, in calo però dagli 881 di ieri. A Brescia e provincia i nuovi positivi al Covid19 sono 477, a Monza sono 307, a Varese 293. La provincia di Como ne conta 276, Bergamo 192. A Pavia ci sono 124 nuovi casi, a Mantova 164. Sotto i cento nuovi casi si trovano solo le province di Cremona, Lodi, Sondrio e Lecco.

Per la Lombardia, il passaggio di lunedì in arancione dopo 28 giorni di rosso, è «un'occasione da non sprecare», ha dichiarato il governatore Attilio Fontana. «Osserviamo tutte le regole che consentono di tenere sotto controllo la diffusione del virus. Non abbassiamo la guardia, rispettiamo il distanziamento e gli isolamenti qualora si verifichi un contagio - ha detto il governatore - Si intravvede la luce in fondo al tunnel, chiedo ai cittadini di non mollare e tornare ad avere fiducia nel grande spirito lombardo». Fontana ha aggiunto: «Quando saremo fuori bisogna chiederlo ai medici, ma questa estate, entro luglio, sempre che arrivino i vaccini, saremo messi in una condizione tale per cui avremo riconquistato praticamente tutte le nostre principali libertà. Siamo nelle condizioni per dire che faremo un'estate da liberi».

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Aprile 2021, 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA