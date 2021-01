Coronavirus in Lombardia, il bollettino di sabato 30 gennaio 2021: 1.832 nuovi positivi e 58 morti in 24 ore

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi sabato 30 gennaio 2021. Secondo il quotidiano bollettino diffuso dalla Regione Lombardia, a fronte di 39.462 tamponi effettuati, sono 1.832 i nuovi positivi al Coronavirus (4,6 per cento).

Calano i ricoveri sia in terapia intensiva dove oggi si trovano 377 persone (2 meno di ieri) sia per quanto riguarda i ricoverati non in terapia intensiva dove oggi si 3.454 pazienti (36 meno di ieri). A fronte di 58 decessi i guariti/dimessi sono 5009.

Secondo quanto riferito dal quotidiano bollettino emesso dalla regione, oggi è Brescia la provincia lombarda con il maggior numero di casi positivi al covid-19: sono infatti 374, seguita dai 363 di Milano, di cui 212 a Milano città e dai 265 di Varese. Seguono Como con + 165, Monza e Brianza con + 143, Pavia che si attesta a + 119 mentre Mantova ne registra 103 più di ieri. Nell'ordine delle decine le altre province: A Bergamo sono stati infatti individuati 65 nuovi casi, Lecco ne segnala 59 in più, seguita dai 54 di Sondrio, dai 49 di Cremona e dai 26 di Lodi.

