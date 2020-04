Coronavirus in Lombardia: 300 decessi, 1388 nuovi contagi. Oltre le 10mila vittime totali

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Aprile 2020, 18:39

: i dati aggiornati a oggi giovedì 9 aprile dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera su. Il totale dei ricoverati è di 11.796 (+77), mentre il totale dei positivi è di 54.802. I nuovi positivi sono 1338 a fronte di 9396 tamponi, i decessi salgono di 300 unità, (ieri erano 238), numero che porta il totale delle vittime nella sola Lombardia oltre le 10mila unità: 10.022. Bene invece nelle terapie intensiva, dove si liberano altri 21 posti.Leggi anche >- Qualche preoccupazione desta la situazione della provincia di Milano. Nuovamente è la provincia dove i casi di coronavirus salgono di più in Lombardia. Rispetto a ieri sono 440 in più, in città 155, per un totale di 4.979 contagiati. «È un dato un pò più ampio rispetto a ieri e continuiamo a dirlo, a Milano la situazione è stabile ma la linea continua a oscillare, anche se i dati dei flussi delle persone ci dicono che è la città che meno si sposta. Dobbiamo insistere ancora di più», ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera.