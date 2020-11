Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi, 5 novembre 2020: 8822 nuovi casi e 139 morti in 24 ore

Coronavirus in Lombardia: il bollettino di oggi, 5 novembre 2020. Con 41.544 tamponi eseguiti in 24 ore, sono 8.822 i nuovi positivi in tutta la Regione. I decessi in un giorno sono 139, mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta al 21,2%.

Il numero di ricoverati in terapia intensiva è salito 522 (+15), negli altri reparti a 5.318 (+300). Per quanto riguarda le Province, i casi segnalati a Milano sono stati 3.654, di cui 1.367 in città; 973 a Varese, 898 a Monza, 703 a Brescia, 615 a Como, 578 a Pavia, 252 a Bergamo, 231 a Mantova, 197 a Cremona, 189 a Lecco, 173 a Lodi e 115 a Sondrio.

