Coronavirus in Lombardia, 96 morti e 7.758 nuovi positivi. Aumentano ricoverati e malati gravi

Coronavirus in Lombardia, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 7.758 di cui 284 debolmente positivi e 67 a seguito di test sierologici: i tamponi effettuati oggi sono 43.716. Novantasei i decessi, con il totale che sale a 17.848 dall'inizio della pandemia di Covid-19. I dimessi e guariti sono 1.495 in più (totale 101.610). Aumentano i ricoverati negli altri reparti (5.018, +278) e i malati gravi (507, +32).

Per quanto riguarda le singole province, ancora boom di casi a Milano (3.613, di cui 1.726 in città) così come a Monza-Brianza (898). A seguire Varese (607), Brescia (587), Como (457). Più bassi i dati relativi alle province di Pavia (314), Bergamo (240), Lecco (230), Mantova (188), Cremona (152), Sondrio (135) e Lodi (129).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 18:20

