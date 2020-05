Coronavirus in Lombardia: 56 nuovi decessi e ben 441 nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Maggio 2020, 18:05

: nuovo picco dei nuovi casi positivi al Covid-109. Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono 441 i nuovi casi positivi al coronavirus che portano il totale a 86.825 (ieri +293). È il dato fornito dal bollettino giornaliero di Regione Lombardia sull'andamento della pandemia. Rispetto al giorno precedente diminuiscono i guariti che oggi sono +688 (ieri +1.018) mentre i nuovi decessi registrati sono 56 (ieri +57). Continuano a scendere anche i ricoverati in terapia intensiva (-8, totale 199) e quelli non in t.i. (-2, 4.026 totale ). Sono 17.191 i tamponi effettuati, circa due mila in meno rispetto ai 19.028 fatti ieri.– i tamponi effettuati: 17.191totale complessivo: 658.784– attualmente positivi: 25.630 (-303)– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 86.825 (+441)– i nuovi casi positivi: 441 (2,6% rapporto con i tamponi giornalieri)– i guariti/dimessi: +688totale complessivo: 45.355– in terapia intensiva: -8totale complessivo: 199– i ricoverati non in terapia intensiva: -2totale complessivo: 4.026– i decessi: 56totale complessivo: 15.840MI: 22.616 (+88) di cui 9.565 (+40) a Milano cittàBG: 12.834 (+102)BS: 14.417 (+72)CO: 3.747 (+34)CR: 6.383 (+9)LC: 2.717 (+11)LO: 3.400 (+8)MN: 3.314 (+4)MB: 5.421 (+12)PV: 5.184 (+33)SO: 1.414 (+7)VA: 3.490 (+44)