Coronavirus in Lombardia: 24 morti e 175 nuovi positivi. Ma crolla il numero dei tamponi effettuati

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

: sono 24 i morti registrati nelle ultime ventiquattro ore nella regione guidata da Attilio Fontana, mentre aumentano di 175 unità i nuovi casi positivi. Per quanto riguarda la situazione delle terapie intensive la regione comunica che c'è una diminuzione di 3 malati bisognosi di supporto respiratorio. Attualmente sono quindi i 252 i malati in terapia intensiva. Aumentano invece di due unità i pazienti ricoverati in ospedale, passando da 4480 a 4482. Diminuisce però il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, sono stati circa 5mila, più o meno la metà di ieri, un terzo dell'altro ieri come poteve vedere dai dati riportati di seguito– i tamponi effettuati: 581.437 (+5.078)ieri: 576.359 (+11.809)l’altro ieri: 564.550 (+14.145)– i casi positivi sono: 85.019 (+175)ieri: 84.844 (+326)l’altro ieri: 84.518 (+399)– i guariti: 35.915 (+873)ieri: 35.042 (+823)l’altro ieri: 34.219 (+402)– in terapia intensiva: 252 (-3)ieri: 255 (-13)l’altro ieri: 268 (-8)– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.482 (+2)ieri: 4.480 (-41)l’altro ieri: 4.521 (-184)– i decessi: 15.543 (+24)ieri: 15.519 (+69)l’altro ieri: 15.450 (+39)– attualmente positivi: 33.561