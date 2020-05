Coronavirus in Lombardia, 115 nuovi deceduti e 299 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Boom di guariti

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 17:51

, ildi aggiornamento dei dati di oggi. Sono 115 i deceduti registrati nelle ultime 24 ore nella regione guidata da Attilio Fontana, con 299 nuovi contagiati da Covid-19. Dati che sembrano migliori rispetto a quelli di appena 24 ore fa. Migliora la situazione delle terapie intensive, dove si registra un calo di 21 malati rispetto a ieri. Sensibile, invece, il calo dei ricoverati con sintomi che diminuiscono di ben 113 unità. Salgono di quasi 4mila unità i guariti.Leggi anche >– i tamponi effettuati: 550.405 (+12.162)ieri: 538.243 (+14.080)l’altro ieri: 524.163 (+10.919)– i casi positivi sono: 84.119 (+229)ieri: 83.820 (+522)l’altro ieri: 83.298 (+394)– i guariti 33.817 (+3.808)ieri: 30.009 (+653)l’altro ieri: 29.356 (+1.113)– in terapia intensiva: 276 (-21)ieri: 297 (-10)l’altro ieri: 307 (-15)– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.818 (-113)ieri: 4.818 (-189)l’altro ieri: 5.007 (-215)– i decessi: 15.411 (+115)ieri: 15.296 (+111)l’altro ieri: 15.185 (+69)I DATI PROVINCIA PER PROVINCIAMI: 21.966 (+66) di cui 9281 (+30) a Milano cittàieri: 21.900 (+169) di cui 9.251 (+66) a Milano cittàl’altro ieri: 21.731 (+105) di cui 9.185 (+63) a Milano cittàBG: 12.371 (+24)ieri: 12.347 (+29)l’altro ieri: 12.318 (+24)BS: 14.008 (+60)ieri: 13.948 (+106)l’altro ieri: 13.842 (+94)CO: 3.612 (+14)ieri: 3.598 (+42)l’altro ieri: 3.556 (+10)CR: 6.303 (+18)ieri: 6.285 (+12)l’altro ieri: 6.273 (+18)LC: 2.616 (+17)ieri: 2.599 (+16)l’altro ieri: 2.583 (+22)LO: 3.325 (+12)ieri: 3.313 (+12)l’altro ieri: 3.301 (+8)MN: 3.281 (+6)ieri: 3.275 (+9)l’altro ieri: 3.266 (+11)MB: 5.219 (+37)ieri: 5.182 (+41)l’altro ieri: 5.141 (+29)PV: 4.919 (+23)ieri: 4.896 (+47)l’altro ieri: 4.849 (+29)SO: 1.339 (+1)ieri: 1.338 (+17)l’altro ieri: 1.321 (+4)VA: 3.335 (+13)ieri: 3.322 (+20)l’altro ieri: 3.302 (+29)