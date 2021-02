Coronavirus in Lombardia, meno tamponi e casi sotto quota mille con 35 decessi. Brescia la provincia più colpita

Sono meno di mille (945) i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia, ma con appena 14.260 tamponi (12.071 molecolari e 2.189 antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore, di cui è risultato positivo il 6,6 per cento (ieri era il 6,5). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 35 (ieri 21), per un totale di 27.816 morti da inizio pandemia.

Aumentano le persone ricoverate: in terapia intensiva ci sono 366 pazienti, due più di ieri; nei reparti Covid ordinari 3.572, dieci più di ieri. I guariti/dimessi sono oggi 2.897. Dei 945 nuovi positivi, 101 lo sono solo debolmente. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.

Per quanto riguarda le province, sono 357 i nuovi casi a Brescia, 303 nella città metropolitana di Milano, di cui 123 a Milano città, 83 a Bergamo, 59 a Monza e Brianza, 27 a Lecco, 22 a Varese, 21 a Lodi, 18 a Cremona, 16 a Pavia, 8 a Como, 3 a Mantova, 1 a Sondrio.

