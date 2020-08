Sono 54 le persone guarite o dimesse, mentre sale di 1 il numero dei pazienti in intensiva e di 5 quello delle persone ricoverate in altri reparti. Sul fronte territoriale, a Como, Cremona, Lodi e Sondrio si registra un solo contagio, mentre a Milano sono 28, di cui 14 in città, a Brescia e Mantova 8, a Varese 7, a Bergamo, Monza e Pavia 3, a Lecco 2.

Giovedì 13 Agosto 2020

Innelle ultime 24 ore si registrano 74 nuovi casi di positività al coronavirus , di cui 14 "debolmente positivi" e 4 a seguito di test sierologico. I positivi ieri erano 102. Lo rende noto Regione Lombardia. Due le vittime: i decessi complessivi salgono a 16.835.