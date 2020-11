Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi 10 novembre 2020: 10.955 nuovi casi e 129 morti

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi, 10 novembre 2020: i nuovi contagi accertati sono 10.955 in 24 ore (con 47.194 tamponi) e i decessi sono 129. Aumentano ricoveri e terapie intensive, mentre Milano, Varese e Como si confermano le province più colpite.

Leggi anche > Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi 10 novembre 2020: 2608 nuovi contagi e 36 morti

Leggi anche > Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi martedì 10 novembre: 580 morti e 35.098 contagi in più. Mai così tanti decessi da metà aprile

In aumento sia i ricoveri (6682, +268 in 24 ore) che le terapie intensive (708, +38 in un giorno). I guariti o dimessi in 24 ore aumentano di 6780 unità. Questo l'incremento giornaliero dei casi per singole province: Milano +3336 (+1339 a Milano città), Varese +3081, Como +1356, Monza e Brianza +860, Bergamo +407, Mantova +331, Brescia +319, Pavia +307, Lecco +274, Sondrio +152, Cremona +133.

Dall'inizio dell'emergenza in Lombardia sono stati processati 3.324.961 tamponi e accertati 276.486 casi (oltre un quarto dei casi totali in Italia), con 18.571 decessi e 122.410 guariti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Novembre 2020, 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA