Coronavirus in Lombardia, bollettino domenica 28 marzo: 3.520 nuovi casi e 75 decessi

A fronte di 32.224 tamponi processati, sono oggi 3.520 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 75, per un totale di 30.462 morti nella regione da inizio pandemia. Diminuiscono i pazienti nei reparti Covid ordinari, dove ci sono ricoverate oggi 7.069 persone, 55 meno di ieri; mentre cresce il numero di quelli in terapia intensiva, 868, 16 più di ieri. I guariti/dimessi, infine, sono oggi 7.381. Lo si apprende dal bollettino sull'andamento della pandemia di Regione Lombardia.

Per quanto riguarda le province, ci sono stati 1146 casi a Milano, 601 a Brescia, 327 a Bergamo, 277 a Mantova, 212 a Pavia, 164 a Monza, 154 a Como, 152 a Cremona, 134 a Varese, 124 a Lecco, 95 a Sondrio e 57 a Lodi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Marzo 2021, 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA