Coronavirus in Lombardia, bollettino domenica 28 febbraio: 37 morti e 3.529 casi positivi, Brescia sopra quota mille

In Lombardia a fronte di 37.251 tamponi effettuati, sono 3.529 i nuovi positivi (9,4 per cento). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute con i dati sull'andamento della pandemia nella regione. Nelle ultime 24 ore aumentano i ricoverati con sintomi (+56, totale 4.118) ma calano i pazienti in terapia intensiva (-9, totale 426). I nuovi decessi sono 37 con il numero complessivo che arriva a 28.324.

Nell'area della città metropolitana di Milano sono 1.003 i nuovi casi positivi al Covid-19. È quanto emerge dai dati sull'andamento della pandemia consultabili sul sito del ministero della Salute. Il capoluogo lombardo è preceduto dalla provincia di Brescia con 1.016 nuovi contagiati. Di seguito i dati delle restanti province: Bergamo +280, Monza Brianza +187, Como +175, Cremona +169, Mantova +153, Pavia +144, Varese +112, Lecco +94, Lodi +66 e Sondrio +61.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Febbraio 2021, 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA